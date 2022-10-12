مسؤول بـ«الغرفة التجارية»: أفضل وعاء ادخاري هو العقار.. والصيف أنسب وقت (حوار)

البحث عن الوعاء الاستثماري الجيد الذي يحفظ رأس المال ويزيده أصبح من الأمور الصعبة المُحيرة في الوقت الحالي، أمام تعدد الفرص الاستثمارية وتقارب العوائد الاقتصادية لكل من سوق الأسهم والذهب والعقارات وحتى الشهادات البنكية.

لكن عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، داكر عبد اللاه، يُصر على أن «العقار» هو أفضل استثمار في الوقت الحالي، ويسوق من أجل ذلك البراهين والدلائل على ذلك، في حوارٍ لـ«الوطن»، مستعيناً بإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول زيادة الطلب على العقارات سنوياً نتيجة لنمو عدد السكان، وإلى نص الحوار.

في البداية، ما حقيقة وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية؟

لا توجد فقاعة عقارية في السوق المصرية وما زال الطلب على العقار كبيراً ومتنامياً بشكل قوي رغم الأزمات العالمية من كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا ولكن من الممكن ان نقول هناك بعض من الأنماط العقارية حدث بها وفرة وعرض أكبر بشكل كبيرة مثل الإسكان عالي الرفاهية والمساحات الكبيرة واتجه المطورون العقاريون على سبيل المثال الى إنشاء الفيلات التاون هاوس وهي مساحات متوسطة وصغيرة تلبي الإحتياجات.

هل رصدتم زيادة في المبيعات الفترة الماضية أم أن السوق تعاني من الركود؟

رغم الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن مبيعات العقارات تزايدت بشكل جيد نتيجة للاتجاه الى العقار كوعاء ادخاري آمن في ظل ارتفاع معدلات التضخم والكساد الاقتصادي العالمي كما أن تخوف العملاء من تزايد اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع سعر الفائدة ومعدلات التضخم أدى الى زيادة الإقبال بشكل كبير على شراء العقار في الوقت الحالي، والطلب على العقارات يتزايد سنويا نتيجة لزيادة عدد السكان ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء هناك إحتياج لنصف مليون وحدة سنويًا وما يتم تنفيذه حوالي 300 ألف وحدة فقط وبالتالي فهناك عجز في حوالي 200 ألف وحدة بشكل سنوي.

ما أفضل الأوقات للشراء وأفضل الأوقات للبيع من وجهة نظرك؟

هناك أوقات معروفة لشراء العقار وهي في فصل الصيف حيث ترتفع نسب الطلب على شراء العقار نتيجة للأجازات وإنحسار المصروفات الاسرية وكذلك أجازات المصريين بالخارج ويفضل شراء العقار في فصل الشتاء نتيجة لوجود تراجع في شراء العقارات كما أن بداية العام الدراسي فرصة جيدة لشراء العقار وكذلك فترة نصف العام المالي لشركات العقارات التي يتم فيها تقديم عروض وتخفيضات على شراء العقار، وملخص القول أن أفضل وقت لبيع العقار هو موسم الصيف وأفضل وقت للشراء يكون في موسم الشتاء.

هل العائد على الاستثمار العقاري طويل الأجل؟

لم يعد حاليا العائد على الاستثمار العقاري طويل الأجل كما كان في الماضي ولكن نتيجة لإرتفاع سعر الفائدة ومعدلات التضخم أصبح العائد من الاستثمار العقاري أعلى من ذي قبل، كما أن هناك ارتفاع في عائد الاستثمار العقارى طويل الأجل مقارنة بالشهادات البنكية خاصة أن المستثمر الذي يشتري العقار لا يسدد قيمته مرة واحد بل يسدد مقدم ثم أقساط على متوسط 7 سنوات و10 سنوات وخلال فترة التقسيط تتضاعف قيمة العقار.

ما هي توقعاتك للسوق الفترة المقبلة؟

أتوقع خلال الفترة القادمة زيادة الطلب على شراء العقار بشكل كبير بمختلف أنماطه خاصة في المدن العمرانية الجديدة وبالأخص في العاصمة الادارية وبدر والشروق وزايد الجديدة واكتوبر الجديدة ومع بداية فصل الصيف يتزايد الطلب على الوحدات العقارية الساحلية مثل العلمين والساحل الشمالي والسخنة.

ختاماً، بماذا تنصح المشتري؟

أنصح مشتري العقار بسرعة اتخاذ قرار الشراء في ظل التغيرات التي تطرأ بشكل سريع وأيضا الاستثمار في العقار وليس الشراء بغرض السكن فقط لأنه استثمار جيد جدا ومربح في ظل سداد الثمن على أقساط تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان ورغم عدم سداد المشتري لكامل ثمن العقار إلا أنه يقوم بتثبيت سعر شراء عقاره وقت التعاقد عليه ومن الممكن أن يقوم بإعادة بيعه بعد فترة ويحقق مكاسب جيدة.