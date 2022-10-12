جلسة مزاد علني لبيع وحدات سكنية بشبرا الخيمة.. الإثنين المقبل

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية لعقد جلسة مزاد علني، الإثنين المقبل، لبيع مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية بأبراج الصفا بمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة بالقليوبية.

جلسة مزاد علني يوم الإثنين المقبل

وقالت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في منشور عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إنها ستعقد جلسة مزاد علني يوم الإثنين المقبل بنادي الجيزة الرياضي بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الخدمات الحكومية أن جلسة المزاد العلني ستشهد عرض مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية المملوكة لشركة القاهرة لتكرير البترول التابعة لوزارة البترول بأبراج الصفا بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة.

400 جنيه سعر كراسة الشروط

وحددت الهيئة سعر كراسة الشروط الخاصة بالمواصفات القياسية للوحدات السكنية بقيمة 400 جنيه مشددة على أن شراء كراسة الشروط شرط أساسي للمنافسة على جلسة مزاد الإثنين المقبل.

وتابعت الهيئة التابعة لوزارة المالية أن تأمين دخول جلسة المزاد 10 آلاف جنيه يتم سدادها قبل دخول قاعة المزاد بنادي الجيزة الرياضي، مشيرة إلى إمكانية استرداد قيمة التأمين المؤقت عقب انتهاء جلسة المزاد العلني في حالة عدم الفوز في الجلسة ولكن في حالة الفوز بجلسة المزاد العلني يتوجب على الفائز زيادة قيمة التأمين المؤقت ليصل إلى 30% من قيمة المزاد على أن يتم استكمال باقي القيمة في غضون أسبوعين من تاريخ انتهاء فعاليات الجلسة.