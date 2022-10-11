شيرين عن طارق مدكور: علمني إزاي أعيش ومبقاش فريسة لناس عاملة بتساعدني

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب كواليس علاقتها بالملحن والموزع الموسيقي طارق مدكور قائلة «طارق علمنا إزاي نعيش وعلمني أعيش إزاي وأعيش صح ومبقاش فريسة لناس عاملة نفسها داخلة تساعد بس هما بيساعدوا نفسهم وبقيت بشوف ده».

طارق فتح عيني على حاجات كتير مكنتش واخدة بالي منها

وأضافت شيرين عبدالوهاب خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» أنها تعلمت من طارق مدكور الكثير «أنا اتعلمت حاجات كتير قوي مكنتش عارفها وطارق فتح عيني على حاجات كتير مكنتش واخدة بالي منها».

وتابعت: «طارق مش زيي في حاجة إنه مسالم قوي والإنسان اللي بينجح النجاح ده في الدنيا مينفعش يبقى مسالم كده وأنا مبحبش أمشي جنب الحيط أنا برج الميزان وهو الجوزاء مطلع عيني».

بيحسسني بالأمان وبتدلع قوي لما ألاقي حد مركز معايا

وأشارت شيرين عبدالوهاب إلى أنها تعرفت على طارق مدكور حينما كان عمرها 17 عاما «من وأنا عندي 17 سنة»، مضيفة «طارق مشكلته إنه ناشف شوية واللي حواليه ميقدرش يعمل قرار أو أي حاجة وحتى مقراش كتاب هو مش عايزه».

وتابعت: «متدخل في كل حاجة بحب وازاي حد واخد باله من تفصيلك كده ومهتم كده وده بيحسسني بالأمان وبتدلع انا قوي لما ألاقي حد مركز معايا قوي كده».

لازم تتنازلي شوية عن المبادئ اللي جواكي وتبقي مرنة

وأضافت «طارق طول عمره موجود من بعيد ولما بيحس انه فيه حاجة مش قادر يتكلم فيها بيبعد لحد ما الدنيا تروق ويرجع يظهر تاني وده اللي حصل المرة دي مش بتاع رغي كان ناشف معايا في مرحلة انا كنت محتاجة له قوي فبعدت عنه ولما بعدت عنه الدنيا علمتني حاجة وفضل كلامه بيرن في ودني».

وكشفت شيرين عن نصائح طارق مدكور لها في بداياتها الفنية «عشان تغني وتنجحي مش هينفع تبقى كده ولازم تتنازلي شوية عن بعض الحاجات اللي جواكي من مبادئ وخليكي مرنة ومتغنيش قوي كده ومتغنيش غناء الأوبرا ستايل واتعلمت أغني ببساطة»، مضيفة «أنا بلوم عليه لأن الفترة اللي بعت فيها عنه وأنا صغيرة علمتني حاجات رديئة وهو كان ممكن يصححهالي وأنا بتعلمها دلوقتي وبعيشها دلوقتي وجت متأخرة 20 سنة».