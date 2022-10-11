شيرين: نجاة الصغيرة كلمتني من 5 شهور وقالت لي «إنتي خليفتي في الملاعب»

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب إنها ما زالت تذاكر الغناء وتحديدًا على أغاني عبدالحليم حافظ، مضيفة «حريصة جدا وبذاكر مزيكا كأني بغني من جديد وبسمع عبدالحليم عشان أذاكر وبحب أغانيه وثقافته في أغانيه الصغيرة بقيت بحب البساطة وبحب الغناء اللي شبه المية اللي أي حد يغني معاكي».

مكالمة نجاة كانت من 5 شهور

وكشفت شيرين خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، عن تفاصيل مكالمتها مع الفنانة نجاة الصغيرة والتي تلقتها، حيث أثنت عليها نجاة الصغيرة «السيدة نجاة تتكرم وتتلطف وتطلبني عشان تقولي أنا بحس إنك خليفتي في الملاعب وده من 5 شهور وده عن طريق الدكتور بتاعي ماجد بهجت».

تحدثت شيرين عن علاقتها ببعض نجوم الفن والغناء «مدحت صالح أبويا التاني والناس دي ربتني أول بدلة لبستها عشان تروح لنصر محروس يسمعها كانت حنان اللي شاريها لي روحت لحميد الشاعري صغيرة قوي وطارق مدكور رسم لي خط في حياتي مشيت عليه وكان ممكن يعقدني».