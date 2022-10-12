شيرين: مرض والدي أصعب لحظة في حياتي.. وبحس إني عايشة لما حد يطلب مني حاجة

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن أصعب لحظة مرت عليها في حياتها، وذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc».

وأشارت شيرين عبدالوهاب إلى أن أصعب لحظة مرت عليها في حياتها كانت في مرض والدها «أكتر حاجة مؤلمة لما شوفت والدي عاجز وأنا مقدرتش أعمل له حاجة، عشان كده مبقدرش أتحمل أشوف الأطفال والمسنين محتاجين حاجة».

بحس إني عايشة لما حد يقصدني في حاجة وأعملها له

ولفتت شيرين عبدالوهاب إلى أن أسعد لحظات حياتها هي اللحظات التي تتمكن فيها من قضاء حاجة أي شخص، مضيفة «بحس إني عايشة لما حد يقصدني في حاجة وأعملها له وأقول يا رب ابعت تاني»، مؤكدة أنها تحمد الله وقتها أنه أرسل لها الشخص ليطلب منها حاجته ولم يذهب لشخص آخر يجرح كرامته.

وأشارت شيرين عبدالوهاب إلى أنها تحرص على قضاء حوائج من يسألونها بدون جرح كرامتهم، وتكون في قمة سعادتها وتسأل الله أن يرسل لها المزيد «مبحبش أهين محتاج أبدا بحب أعززه وأكرمه وبقول يارب ابعت لي أنا».