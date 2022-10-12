«صحة المنيا» تطلب صيادلة للعمل بإدارة التفتيش.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت إدارة الموارد البشرية بمديرية الصحة والسكان بالمنيا، حاجتها لصيادلة للعمل كمراقب صيدلي بالتفتيش الحكومي على المنشآت الصيدلية والإدارات الصحية بمحافظة المنيا، وذلك طبقا لمعايير اختيار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

المستندات المطلوبة بإدارة التفتيش الصيدلي

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية في محافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشروط والمستندات المطلوبة وهي:

- نموذج طلب موجه للدكتور وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

- نموذج السيرة الذاتية للمتقدم.

- شهادة قانونية بعدم وجود جزاءات أو إحالة إلى المحاكمات التأديبية من آخر 3 سنوات.

- بيان الحالة الوظيفية من إدارة الموارد البشرية بمديرية الصحة.

- على من يرغب التقدم بالطلبات إلى إدارة المراقبة والتفتيش الصيدلي بالمديرية، ومدة الإعلان شهر من تاريخ اعتماده.

قافلة طبية بقرية عرب السلطان حسن بأبوقرقاص

من ناحية أخرى، أطلقت مديرية الصحة في محافظة المنيا، اليوم، قافلة طبية بقرية عرب السلطان حسن بمركز أبوقرقاص، تستمر حتى غدًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان.

بدوره، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في المنيا، إنَّ القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرًا إلى أنَّ هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.