التصريح بدفن 4 أشخاص صدمهم قطار أثناء عبورهم المزلقان في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بدفن 4 أشخاص من بينهم طفلة بعد مصرعهم عقب اصطدام إحدى القطارات بهم حال عبورهم السكة الحديد لحظة مرور القطار من المزلقان الأوسط دائرة قسم طهطا وهو مغلق، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغا من الخدمات الأمنية الموجودة لتأمين محطة سكك حديد طهطا والمزلقان الأوسط بدائرة القسم بإصطدام قطار بــ 4 أشخاص حالة عبوره من المزلقان مما نتج عنه وفاتهم، تم نقل الجثامين الـ4 إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

اصطدام القطار بالأشخاص الأربعة حال عبورهم

وبالفحص تبين من التحريات الأولية عقب انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وعمل المعاينة اللازمة، أنه أثناء مرور القطار 2009 أسوان القاهرة من المزلقان الأوسط بمدينة طهطا بسوهاج وحال عبور 4 أشخاص مترجلين أثناء غلق المزلقان اصطدم بهم القطار، وتبين أنهم «أ . ع . ع . ح»، 39 عامً»، و«م . ا . ع»، عامين، و«د . ا . ح . ع»، 70 سنة، و«أ . س . م» 42 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.

وجرى رفع آثار الحادث من على شريط السكة الحديد، ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.