برلمانية تقود حملة لزراعة 1000 شجرة مثمرة بالشرقية.. «خليك واعي»

أطلقت الدكتورة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مبادرة «خليك واعي وازرع شجرة»، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بقرى مركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية.

وقالت النائبة لـ «الوطن»، إنها زرعت 1000 شجرة مثمرة بقرى مركز أولاد صقر لافتة إلى حرصها على زراعة أشجار مثمرة لينتفع بها المواطنون.

المبادرة استجابة لدعوة الرئيس السيسي

وأشارت إلى أن المبادرة جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، مؤكدة أنها حرصت على زراعة الأشجار المثمرة في المدارس وحضور الأطفال الفعاليات، ليتعلموا أهمية الزراعة، والقيمة البيئية للتشجير وأجرت حوارات معهم حول أهمية الزراعة ودورها في حماية الأرض من التغيرات المناخية.

وأوضحت أنها وزعت 10 آلاف منشور ورقي عن التغيرات المناخية، ويقدم النصائح للطلاب والموظفين للتوعية بخطورتها، والتحضيرات التي تبذلها مصر من أجل استضافة مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ الشهر المقبل.

حوارات مع المواطنين حول التغيرات المناخية

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن شباب حزب مستقبل وطن بأولاد صقر برئاسة المهندس عادل شبانة، أداروا حوارات مع المواطنين والطلاب لتوعيتهم بخطورة التغيرات المناخية، ومبادرة الرئيس السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، وقمة المناخ التي تستضيفها مصر، مشيدة بمجهودات أمانة الحزب بأولاد صقر، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقية.

كما أشادت بتعاون رجال مجلس المدينة ورجال مديرية الزراعة بالشرقية من أجل إتمام مبادرة التشجير، مقدمة الشكر لرئيس حزب مستقبل وطن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ونائبيه المهندس أشرف رشاد والعقيد أحمد عبدالجواد وأمانة الحزب بأولاد صقر لدعمهم المبادرة.