أوكرانيا تتسلم منظومة دفاع جوي من ألمانيا

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنَّها تسلمت منظومة دفاع جوي من ألمانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

قصف عنيف وسقوط قتلى وجرحى

وكانت ألمانيا قد زودت بمنظومة الدفاع تلك عقب مرور نحو يومين على القصف العنيف الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن القريبة منها، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين.

تهديد وتحذير روسي للأوكرانيين

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال عقب استهداف كييف إنَّ ما حدث هو مجرد بداية وتحذير لنظام «زيلنيسكي»، وعلى الأوكرانيين توقع المزيد في حال استمرت ما وصفها بـ«العمليات الإرهابية والتخريبية»، في إشارة إلى تفجر جسر شبه جزيرة القرم الذي يربطها بروسيا.