الكرملين: بوتين يلتقي أردوغان لبحث الأزمة الأوكرانية الخميس

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا يوم الخميس المقبل لبحث الأزمة الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وأردوغان

وفي وقت سابق قال الكرملين إنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قد يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع لمناقشة اقتراح لاستضافة محادثات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

مفاوضات بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إنَّ روسيا لم تتلق أي إشارات بشأن احتمال إجراء مفاوضات مع الغرب في تركيا ، لكنه لم يستبعد أن يناقش بوتين ذلك مع أردوغان.