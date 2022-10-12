تسرب نفطي في خط «دروجبا» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا

كشفت روسيا عن تلقيها إشعارا، اليوم الأربعاء، بشأن تسرب نفطي في خط دروجبا، أحد الأنابيب المسؤولة عن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

روسيا تكشف عن تسرب نفطي جديد

يذكر أنّ التسرب النفطي الذي كشفت عنه روسيا اليوم، يأتي بعد نحو 3 أسابيع على تسرب غاز من خط نورد ستريم في بحر البلطيق، ما تسبب في اتهامات متبادلة بين الغرب وروسيا، بشأن المسؤولية عن الحادث.

بدء التحقيقات في حادث تسرب غاز نورد ستريم

كانت موسكو أعلنت، أمس، أنّ إقصائها من الاشتراك في واقعة تسرب الغاز، والسماح للولايات المتحدة بالمشاركة، «تجسيد لازدواجية المعايير» على حد تعبير سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي.