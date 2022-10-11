موسكو تشن هجمات بأسلحة دقيقة على مواقع عسكرية وبني تحتية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، شن هجمات بأسلحة دقيقة على مواقع عسكرية وبني تحتية للطاقة في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تركيا تدعو لوقف إطلاق النار

وفي غضون ذلك، دعت تركيا إلى وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، بينما تحدثت الأمم المتحدة عن انتهاك القانون بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين الأوكرانيين.

واشنطن تدين الهجمات الروسية على أوكرانيا

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنّ الولايات المتحدة تدين بشدة الضربات الصاروخية الروسية على مدن عبر أوكرانيا، والتي تظهر الوحشية المطلقة ضد الشعب الأوكراني، خاصة بعد القصف الذي تعرضت له العاصمة كييف صباح أمس.