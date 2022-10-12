إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية السوالم التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية مما أسفر عن إصابة شخصين أحدهما مجهول الهوية، ونقلوا إلى مستشفى إيتاي البارود العام وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بسيارة إسعاف وتبين إصابة كل من: حميدة هشام، 25 سنة، مقيم قرية «شنديد» بإيتاي البارود، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وشاب آخر مجهول الهوية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم تركيب أنبوبة، ونقلا إلى مستشفى ايتاي البارود العام وجار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.