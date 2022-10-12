«فضل ونعمة» يتصدر شباك التذاكر.. ويحقق 4.8 مليون جنيه إيرادات

استطاع فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام، تصدر المركز الأول في الإيرادات منذ طرحه بدور العرض، إذ يضم كوكبة من نجوم الفن منهم ماجد الكدواني وهند صبري وبيومي فؤاد.

إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «فضل ونعمة» حقق إيرادات تعادل 4 ملايين و803 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، متفوقا على الأفلام المنافسة.

فيلم «فضل ونعمة» يجمع بين الفنانين ماجد الكدواني وهند صبري، اللذان حظيا بإشادة عدد لا بأس به من النقاد والجمهور، بخاصة أن الفيلم يحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي.

أحداث فيلم فضل ونعمة

ويجسد الكدواني خلال أحداث الفيلم شخصية «فضل»، بينما تجسد هند صبري شخصية «نعمة»، ويحدث بين الثنائي مشكلات، فهما يمتلكان شاحنة متنقلة لبيع الطعام، ويستغل تاجر المخدرات سذاجتهما ويقنعهما أنهما في مهمة وطنية لنقل بضاعتهما غير المشروعة، ويقعا في أزمات كبيرة.

أبطال فيلم فضل ونعمة

يضم فيلم فضل ونعمة في بطولته كل من: محمود حافظ، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، بالإضافة إلى ضيف الشرف محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.