سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 12-10-2022 في البنوك

اختلفت أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة اليوم الأربعاء، إذ سجلت استقرارًا في بعض البنوك وارتفعت بقيمة قرش في بنوك أخرى، وتشهد العملة السعودية اهتمامًا كبيرًا من المواطنين في الوقت الحالي لرغبتهم في أداء العمرة، ومعرفة قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه.

وتقدم «الوطن» سعر الريال السعودي في بنوك مصر والأهلي والمركزي وقناة السويس وغيرها اليوم، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، واستقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري، سجلت العملة السعودية سعر 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجلت العملة السعودية سعر 5.20 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وأظهر التحديث الأخير للبنك التجاري الدولي على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن سعر الريال السعودي اليوم هو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وسجلت العملة السعودية في المصرف المتحد سعر 5.06 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجلت العملة السعودية نحو 5.08 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي، سجل الريال السعودي سعر 5.21 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.