سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في مصر

بالتزامن مع موسم عمرة المولد النبوي، يزداد عمليات البحث بشكل يومي عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية سواء للشراء أو البيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في مصر

وفيما يلي، نرصد في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية وفق المواقع الرسمية لها والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وذكر موقع البنك المركزي المصري، إنَّ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سجل 5.21 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.23 جنيه.

أسعار الريال في البنوك الحكومية

واستقر سعر الريال السعودي في أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، إذ وصل سعر صرف الشراء نحو 5.20 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

بينما جاء سعر العملة العربية في البنوك الخاصة في بداية معاملات اليوم الثلاثاء كما يلي:

وأعلنت لوحة أسعار العملات لبنك الإسكندرية إنَّ سعر الريال السعودي للشراء بلغ نحو 5.21 جنيه بينما سعر صرف البيع نحو 5.23 جنيه

وجاء سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي وهو 5.23 جنيه للبيع، بينما الشراء بنحو 5.23 جنيه.

واستقرت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي CIB، وصل سعر الريال السعودي نحو 5.20 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع

وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة العربية بنحو 5.19 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بينما جاءت العملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي بنحو 5.09 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلى ليسجل 5.25 جنيه.

في مصرف أبو ظبي الإماراتي، استقر سعر الريال السعودي على نفس قيمته منذ أمس ليسجل 5.22 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

وسجّلت لوحة العملات في EG bank بنحو 5.23 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 15.22 جنيه.

واستقر سعر العملة السعودية في بنك البركة ليكون بـ5.09 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 5.23 جنيه.