«النقل» توضح نسب تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل.. يبدأ العمل مطلع 2023

نشرت وزارة النقل والمواصلات، فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أوضحت فيه النسب التنفيذية لمشروع مونوريل شرق النيل، «مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة»، المقرر تشغيله العام المقبل.

مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد واحدًا من وسائل النقل الجماعي لخدمة الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي كما يلي:

- يمتد «المونوريل» من محطة مترو الاستاد في مدينة نصر ‏حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم وعدد محطاته 22، وينفذه لفيف من شركات المقاولات المختلفة، وهي: «المقاولون العرب، أوراسكوم، وألستوم».

تسهيل تنقلات الموظفين

- يعمل مشروع المونوريل على ربط القاهرة الكبرى، بالمناطق العمرانية الجديدة التي تقع شرق القاهرة، مثل القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنه يساهم في تسهيل تنقلات الموظفين، من القاهرة والجيزة إلى العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة.

- يعد مشروع المونوريل نقلة حضارية ضخمة وسائل النقل الجماعية، فهو يتسم بأنّه يوفر استهلاك الوقود، وصديق للبيئة، كما يخفّض معدلات التلوث البيئي، ويخفف الأزمات المرورية، التي تنشب في الميادين والطرق والكباري، فهي تجذب مستقليه بأن تستخدمه، بدلًا من سياراتهم الخاصة، لتقليل استهلاك الوقود.

- ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل «شرق - غرب النيل» 98,5 كم بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة ‏الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميا، حيث يتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات، ومن ‏المخطط زيادتها إلى 8، مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏