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جهاز تنمية التجارة الداخلية: المناطق اللوجستية تقلل فاقد المنتجات بنسبة 20%

كتب:

شريف سليمان
12:17 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لشئون الاستثمار

الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لشئون الاستثمار

قالت الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، إنَّ جرى عرض استراتيجية تنمية وتطوير التجارة الداخلية على الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتمادها بالفعل «منذ ذلك اليوم، ونحن نسير في اتجاه تنفيذ كل محاور هذه الخطة الاستراتيجية».

وأضافت «السيد»، خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، آية جمال الدين وأسماء يوسف، أنَّ البنية التحتية للتجارة الداخلية تشمل المناطق اللوجيستية وأسواق جملة مركزية ومستودعات استراتيجية، إلى جانب المناطق التجارية المتكاملة.

كل محافظة تحتاج إلى منطقتين لوجستيتين

وأوضحت أنَّ كل محافظة تحتاج من منطقة إلى اثنين من المناطق اللوجيستية، متابعة أنَّ تلك المنطقة تكون 100 فدان وتكون عبارة عن مخازن وأماكن الفرز والتعبئة لبعض الصناعات التحويلية الخفيفة، مشيرة إلى أن تلك المناطق تكون بجوار مناطق التصنيع أو الزراعة، وجودها يقلل الفاقد في المنتجات بنسبة لا تقل عن 20%.

وأكملت «نفتقد في مصر أماكن للتخزين بجوار نقاط الإنتاج لكي نتجنب الفقد والهدر في المنتجات سواء صناعية أو زراعية، وبالتالي نحتاج إلى الحفاظ على ذلك الفقد من خلال المناطق اللوجستية وزيادة المعروض منه في الأسواق».

المنطقة اللوجستية تخزن كل المنتجات

وأشارت إلى أن المناطق اللوجستية يتم تخزين كل المنتجات بها، موضحة أن هناك مناطق متخصصة للأدوية في الغربية والبحيرة، مبينة أنَّ هناك 11 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية منها 40% دخلت حيز التنفيذ أما 60% الأخرى تحت الإنشاء.

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بقلم شريف سليمان