سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 28-9-2022 في مصر

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، لتحافظ على نفس قيمتها في معظم البنوك منذ أمس، لكن العملة الأوروبية شهدت تباينا بالأسعار في منتصف التعاملات.

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي، الواضع للسياسة النقدية للبنوك، سعر شراء بنحو 19.46 جنيه، بينما بلغ سعر الصرف 19.53 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه، تباينا في البنوك الحكومية، إذ سجل في بنك مصر نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي سجل نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك الخاصة

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه، في البنوك الخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، كالآتي:

- في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

- في بنك قناه السويس، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

- في البنك الأهلي الكويتي، سجل سعر البيع نحو 18.75 جنيه، والشراء نحو 18.58 جنيه.

- في بنك الإسكندرية، كشفت لوحة إعلانات أسعار العملات، إن وصول اليورو، إلى نحو 18.57 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 18.75 جنيه.

- في البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ السعر نحو 18.57 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 18.75 جنيه.

- في مصرف أبو ظبي الإماراتي، حقق السعر حوالي 18.58 جنيه للشراء، و18.95جنيه للبيع.

- لوحة العملات في بنك البركة، سجلت سعر اليورو بـ18.53 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

- سجلت سعر العملة الأوروبية في EG bank، نحو 18.76 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء الأعلى بين البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بنحو 18.61 جنيه.