مصرع عاملين وإصابة 18 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 18 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة تقل عدد من العمال بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز ملوي، ووقوع ضحايا ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن، وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم «8561 ن ل ق»، بسبب انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في وفاة عاملين، فيما أصيب 18 آخرين باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم عمال يقيمون بمحافظة أسيوط ويعملون في مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا.

نقل الجثتين والمصابين لمستشفي ملوي..

تم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وإنتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثتين للمشرحة، وجميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

وكان مركز ملوي في جنوب المنيا قد شهد صباح اليوم إنقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق قرية قلندول، بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم ربة منزل.