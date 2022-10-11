أسماء المتوفين والمصابين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقي شقيقان مصرعهما، وأصيب 20 آخرين، جميعهم عمال من أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بلنصورة في المسافة بين مركزي أبوقرقاص وملوي بجنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسماء الضحايا والمصابين وجميعهم من ديروط

وقال مسؤول بمديرية الصحة لـ«لوطن»، إن الحصيلة النهائية لحادث صحراوي المنيا، بلغت حالتي وفاة لشقيقين و20 مصابا، ويعملون في مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي، مشيرًا إلى أن أسماء المتوفين: «هاني خميس عيسى» 25 عاما، وشقيقه «أحمد» 22 عاما، يقيمان في مركز ديروط بأسيوط.

وأصيب 20 شخصا جميعهم من مركز ديروط بأسيوط وهم: محمد عادل فهمي، حسام إبراهيم فخري، بلال سالم يوسف، عثمان خلف عثمان، عامر سيد حمدي سعد، أحمد ناجح مرعي، طه حسين علي، حمدان فتحي صالح، حامد محي الدين، وائل سعد حمدي حسين، صابر محي الدين شامل، عصام ماهر أحمد محمد، يونس حسن عبد الستار، محمد حمدي حسين عبد اللطيف، أشرف حلمي عبد النعيم، عنتر علي عنتر، عبد الرحمن محمد، أحمد عبد الجواد، محمد خالد نتعي، عيون مصطفى أحمد.

انقلاب سيارة بسبب انفجار الإطار الأمامي

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة تقل 22 عاملا بالطريق الصحراوي الغربي في زمام قرية بلنصورة في المسافة بين مركزي أبوقرقاص وملوي.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن، وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم «8561 ن ل ق» ربع نقل بسبب انفجار الإطار الأمامي واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في وفاة 2، وإصابة 20 آخرين باشتباه ما بعد الإرتجاج، وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم عمال يقيمون بمركز ديروط في محافظة أسيوط ويعملون في مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.