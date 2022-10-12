«الصحة» تطلق 56 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 56 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

القوافل تضم كل التخصصات الطبية

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل يوم 11 أكتوبر ، بمناطق ابني بيتك حي 06 بمدينة أكتوبر في الجيزة، ومركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، والجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والحوطة الغربية مركز ديروط محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن القافلة تستمر على مدار يومين متتاليين.

إطلاق 12 قافلة طبية أخرى

‏وتابع «عبدالغفار» ‏أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية أخرى، بمناطق «مركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والغوالية مركز ادفو غرب محافظة أسوان، والمنيرة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وأبو دياب شرق مركز دشنا محافظة قنا، واسديمة مركز كفر الزيات محافظة الغربية، وعلوش محافظة مطروح، وعرب السلطان حسن مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، وكفور الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي الحسوة مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وكفر ربيع مركز تلا محافظة المنوفية، والصالحية مركز ابوحمص محافظة البحيرة، والعلالمة محافظة بنى سويف»، وذلك في يومي 12 و13 من الشهر نفسه.

وأوضح «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 13 و14 أكتوبر بمنطقتي الرجايلة مركز صان الحجر محافظة الشرقية، ومنطقة الخير – ادالديت مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق كوم النجار مركز بسيون محافظة الغربية، وجاليا الأولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وكفر حميد حي شمال العياط مركز الجيزة، وأبو عدوى مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي فيران مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 15 و16 أكتوبر بمناطق الزهيري محافظة الفيوم، وبنى هاني مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، ودشلوط مركز ديروط محافظة أسيوط، وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، ودومه مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والحي الثاني مركز العبور محافظة القليوبية، وبيت خلاف مركز جرجا محافظة سوهاج.

إطلاق قافلتين طبيتين يومي 16 و17 أكتوبر بمنطقة برج العرب

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق قافلتين طبيتين يومي 16 و17 أكتوبر بمنطقتي القرية المركزية مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وكلابشة بمحافظة أسوان.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى، يومي 17 و18 أكتوبر بمناطق أبو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، ومركز طبي الخبيري حي المعادي محافظة القاهرة، والهدى والتقوى مركز وادي النطرون محافظة البحيرة، وقلابشو مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأولاد موسى مركز أبو كبير محافظة الشرقية، والتحرير مركز مغاغة محافظة المنيا، وهاويس سرابيوم مركز فايد محافظة الاسماعيلية. واستطردت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 18 و19 أكتوبر بمنطقتي كفر الجبل حي الهرم محافظة الجيزة، وبنى حسن محافظة اسيوط.

واختتمت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية يومي 19 و20 أكتوبر بمناطق أبومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ونزلة عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج، والابشيط مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والعمرة مركز ابو تشت محافظة قنا، وسلامة حجازي مركز الحمام محافظة مطروح، وكرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، والنجاح مركز التحرير محافظة البحيرة، والمنشية البحرية مركز كوم امبو محافظة اسوان، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية، ومهدى الاخرم مركز الفشن محافظة بنى سويف، ووادى الجوفة - وادى سهب مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، و الشيخ الشاذلى – ابوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، ومركز شباب الرائد حى فيصل محافظة السويس، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.