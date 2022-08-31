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فنلندا تعلن رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء

كتب:

رؤى ممدوح
10:35 ص | الأربعاء 31 أغسطس 2022
فنلندا تعلن رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء

فنلندا تعلن رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء

أعلنت هيئة مراقبة السلامة النووية في فنلندا، اليوم الأربعاء، رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء في كوتكا بجنوب شرق البلاد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

رصد إشعاعات جنوب فنلندا

وذكرت هيئة مراقبة السلامة النووية في فنلندا، أنّ مصدر الإشعاع غير معروف ولا نعتزم إجراء مزيد من التحقيقات؛ لأن مثل هذه الأمور طبيعية تماما، مشيرة إلى أنّه لا يوجد خطر على الصحة العامة من جراء الإشعاعات.

وفي سياق آخر، يتجه فريق وكالة الطاقة الذرية، إلى محطة زابوريجيا النووية، اليوم الأربعاء، بعد وصوله أمس إلى أوكرانيا. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، إنَّ فريق تفتيش تابعًا للوكالة في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية. 

 

 

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