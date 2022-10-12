رئيس جامعة الإسكندرية يجدد تعيين وكيلين بكليتي الصيدلة والتربية الرياضية

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بتجديد تعيين وكيلين في كليتي الصيدلة والتربية الرياضية.

وبحسب بيان إعلامي، جدد «قنصوة» تعيين الدكتورة هالة مصطفى عبد الغني حمودة الأستاذ بقسم العقاقير في كلية الصيدلة وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سماح أحمد صلاح الدين، الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية في كلية التربية الرياضية بنات وكيلا لها لشئون الدراسات العليا والبحوث

منصب وكيل كلية التربية الرياضية بنات

وشغلت الدكتورة سماح أحمد صلاح الدين منصب وكيل كلية التربية الرياضية بنات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تم التجديد لها اليوم.

وكانت الدكتورة هالة مصطفى عبد الغني حمودة شغلت منصب رئيس قسم العقاقير في كلية الصيدلة.

ويذكر أن «قنصوة» عين الدكتورة جيهان محمود السيد أحمد، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكيلاً الكلية لشئون التعليم والطلاب، وجدد تعيين وكيلين وهم: الدكتور فايز محمد حسين، الأستاذ بقسم فلسفة القانون بكلية الحقوق، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان حسنى سليمان العصار، الأستاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.