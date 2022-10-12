«أمن المنافذ» يضبط 29 قضية تهريب أدوية في 24 ساعة 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتمّ ضبط 6 قضايا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تمّ ضبط 1674 مخالفة مرورية متنوعة.

مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية

أما في مجال الأمن العام، فقد تمكّن رجال الشرطة من ضبط 29 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تمّ ضبط قضية .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تمّ تنفيذ 280 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية و تزوير المستندات تمّ ضبط قضيتين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.