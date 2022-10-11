بعد ضبط «الداخلية» 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم.. قانوني يوضح العقوبة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد، خلال حملاتها الموسعة، وهو الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن العقوبة التي ينتظرها المتهمون بالسرقة، وهل تصل إلى الحبس أم الاكتفاء بدفع غرامة مالية؟.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يقول ياسر سيد، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إنّ قانون الكهرباء شرع عقوبات وصلت للحبس وغرامات مالية كبيرة، تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية تصل لـ100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لنص المادة 71 في قانون الكهرباء الجديد رقم 192 لسنة 2020.

حال تكرار الأمر غرامة 200 ألف جنيه

ويضيف أنه في حال تكرار الأمر تقع على المتهم، عقوبة حبس تصل لسنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وتصل لـ 200 ألف جنيه، أو تطبق عليه إحدى العقوبتين.

وحول الاستفادة من التيار الكهربائي دون دفع قيمته، أكد الخبير القانوني أن المحكمة تصدر حكمًا بإلزامه رد قيمة التيارالكهربائي المسروق في جميع الأحوال، أما في حال التصالح تنقضي الدعوى، قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية.