خط «دروجبا» ينقل 1.4 مليون برميل من النفط الروسي إلى أوروبا

أعلنت السلطات البولندية، اليوم، اكتشاف تسرب في خط «دروجبا»، الناقل للنفط الروسي إلى ألمانيا، وسط شكوك حول إذا ما كان التسرب عمل تخريبيا.

بناء الخط الأنابيب دروجبا

وفقا لقناة «روسيا اليوم»، قرر الاتحاد السوفيتي في أواخر الخمسينيات بناء خط الأنابيب دروجبا لتزويد حلفاءه في أوربا الشرقية بالنفط في ظل الصراع آنذاك، وبدأ إنشاء الخط عام 1960، ودخل مرحلة التشغيل في عام 1964.

ويعد خط الأنابيب دروجبا أحد أكبر خطوط الأنابيب لنقل النفط في العالم، إذ أنه ينقل نحو 4 آلاف كيلومتر من الجزء الشرقي لورسيا إلى بولندا والمجر وسلوفاكيا وألمانيا، ويعمل خط دروجبا على نقل النفط الروسي إلى أوربا الشرقية وخارجها.

خط دروجبا ينقل نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط إلى أوربا

وتشرف شركة النفط الروسية «روسنفط»، على تشغيل الخط، الذي ينقل نحو ثلث صادرات موسكو من النفط إلى الدول الأخرى، فيما تشرف شركات كل دولة على أنابيب الخط المارة بأراضيها، ويعد خط دروجبا أكبر شريان نقل رئيسي للنفط الروسي إلى أوروبا، إذ تبلغ سعته نحو 1.4 مليون برميل يوميا.

ألمانيا تحتل المركز الأول في الحصول على صادرات النفط الروسي

ووفقا لمؤسسة ستاندر آند بورز جلوبال، ففي شهر يناير الماضي، شهد خط دروجبا نقل زهاء 750 ألف برميل يوميا من النفط الروسي إلى العديد من مصافي النفط في أوروبا، وفقا لما أوردته صحيفة «سكاي نيوز».

ويذهب معظم إنتاج الخط من النفط الروسي إلى ألمانيا بنسبة 50%، فيما تليها بولندا بنسبة 16 %، وفي عام 2019 تعرض الخط للتوقف، وذلك بعد اكتشاف تلوث في خام الأورال الروسي بكلوريدات عضوية، وبعد إصلاح الخلل عاد الخط للعمل مجددا في العام نفسه.