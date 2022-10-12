بولندا: التسرب من خط «دروجبا» لنقل النفط الروسي إلى أوروبا ليس تخريبيا

ذكرت بولندا، اليوم الأربعاء، أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ تسرب النفط في أنبوب «دروجبا» ليس تخريبيًا، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أن الامدادات إلى بولندا متواصلة، حسبما أفادت موقع قناة العربية في نبأ عاجل، قبل قليل.

تسرب نفطي جديد

وأوضحت شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية PERN، اليوم، أنها رصدت تسربًا في أحد خطوط أنابيب النفط في «دروجبا» مساء الثلاثاء، دون معرفة السبب وراء هذا التسريب «أسباب التسرب في خط الأنابيب غير معروفة»

الإبلاغ عن تسرب النفط في خط واحد

جدير بالذكر أن الشركة اكتشفت تسرب النفط في أحد خطين من أنبوب «دروجبا»، بينما يعمل الخط الثاني كالمعتاد دون الإبلاغ عن أي مشاكل.