أماكن سقوط الأمطار غداً الأربعاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حالة الطقس غداً الأربعاء الموافق 12 من شهر أكتوبر لعام 2022، ليكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غداً الأربعاء 11 أكتوبر 2022

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة مساء حتى السادسة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح أحياناً على مناطق السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد خلال فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20 % تقريباً على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة غداً الأربعاء 11 أكتوبر 2022

القاهرة 29- 20.

العاصمة الإدارية 29- 20.

6 أكتوبر 30 - 20.

بنها 29 - 20.

دمنهور 28- 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 28 - 23.

الإسماعيلية 30 - 18.

السويس 29 - 18.

الزقازيق 30 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 29 - 22.

شلاتين 33 - 24

الإسكندرية 27-20

العلمين الجديدة 27 - 21

وادي النطرون 30 - 22

مطروح 26-18

السلوم 29 - 17

سيوة 28-16

العريش 27-20

رفح 27 - 20

الطور 29 - 21

كاترين 27 - 15

رأس سدر 31 - 19

نخل 28 - 12

طابا 29 - 23

نويبع 31 - 24

حلايب 31 - 25

شرم الشيخ 32 - 24

الغردقة 31 - 23

مرسى علم 31 -23

الفيوم 30 - 19

بني سويف 30 - 19

المنيا 30 - 19

أسيوط 30 - 18

سوهاج 31 - 19

قنا 34 - 21

الأقصر 35 - 21

أسوان 36 - 22

الوادي الجديد 35 - 20

أبو سمبل 36 - 22

أبو رماد 33 - 23

رأس حدربة 31 - 22