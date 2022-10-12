بوتين يحذّر أوروبا من تحديد سقف لأسعار الغاز: ستخسرون مئات المليارات

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القارة الأوروبية، من تحديد سقف لأسعار الغاز، تفاديا لخسارة القارة العجوز مئات المليارات من الدولارات، واصفا ما يحدث في أسواق الطاقة حاليا، بأنّه نتيجة سياسات خاطئة لسنوات سابقة.

بوتين: لسنا سببا في ارتفاع أسعار الغاز

ووجّه بوتين، خلال كلمته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، أصابع الاتهام إلى أوروبا، قائلا إنّ سلوكها هو السبب في ارتفاع أسعار الغاز، وأنّ العمليات العسكرية في أوكرانيا لم تكن سبب في مشكلات أسواق الطاقة الأوروبية، لافتا إلى أنّ الدول النامية هي من ستدفع ثمنا أغلى للطاقة، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية».

بوتين: المستفيد من تفجير «نورد ستريم» واضح للجميع

وأشار إلى أنّ تسرب الغاز من خطي نورد ستريم إرهاب دولي، يفيد الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا، قائلا إنّ المستفيد من تخريب خطي نورد ستريم واضح للجميع، والغرب يطمع في المزيد من النقود لمواجهة أزمة الطاقة: «التعاون مع أوبك+ سيستمر، وقرارته ستأخذ في الحسبان قضايا العرض والطلب».

وقال الرئيس الروسي خلال حديثه، إنّ الرفاهية في أوروبا كانت مقترنة بالتعاون مع روسيا، مؤكدا أنّه لا يمكن الامتناع عن التعاون مع روسيا، وموسكو تريد التعاون مع أوروبا تجاريا، لكن القارة العجوز هي من فرضت العقوبات.