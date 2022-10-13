حظك اليوم برج السرطان الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان حذر بشكل كبير في علاقته العاطفية، فهو يرفض تمامًا الدخول في علاقات عابرة، ويحب أن يكون في علاقة طويلة الأجل، كما أنه يقدر التواصل الفعال مع شريك الحياة بشكل مستمر، ويحب أن تكون علاقته قريبة جدًا به في مختلف الأمور.

مواصفات برج السرطان

وأبرز عيوب برج السرطان المزاجية الشديدة التي قد تجعله يتبدل للأسوأ في لحظات، ويعود مزاجه للأفضل فور حدوث شئ يجعله سعيد، ويتأثر مولود البرج من أصغر الأمور ما يجعله حساسًا للغاية ويميل لحماية نفسه من الآخرين حتى لا يتم استغلاله.

وجاءت توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد، لـ حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، لمواليد برج السرطان اليوم، كما يلي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تنظم جهودك وتعتني بصحتك بشكل كبير، وعليك أن تعمل في صمت وتجنب الزهو بنفسك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر، لذا عليك أن تتحكم في انفعالاتك بدرجة كبيرة حتى تشعر بالسعادة وتعود العلاقات مع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.