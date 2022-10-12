حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

البعض يبدأ يومه من خلال الاطلاع على حظك اليوم، الذي يخبره بحركة وتنبؤات الفلك والكواكب لمواليد كل برج سماوي بشكل مختلف.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية المختلفة.

حظك اليوم برج الحمل 12-10-2022 على الصعيد المهني

وعن حظك اليوم لمواليد برج الحمل القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك تفاديا للخسائر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 12-10-2022 على الصعيد عاطفي

رغم التشوش والضغوط.. حاول أن تقترب بلطف ممن تحب.

حظك اليوم برج الثور 12-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الثور 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تفتن الآخرين بحديث شيق وشخصية ساحرة.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك ولا تبدد طاقتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالعمل بعيدا عن الأعين ولاتتحدث عن حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج السرطان 12-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك اليوم بالحيوية ويدفعك لتنمية أعمال وقد تتخفف من بعض الضغوط.

حظك اليوم برج السرطان 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بحضور أخاذ، وتحاط بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

حظك اليوم برج الأسد 12-10-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الأسد 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

قد تبدو اليوم محددا في رأيك، فقط لا ترفض الاستماع لرأي الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 12-10-2022 على الصعيد المهني

تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف وقد تحقق مكاسب ونجاحا وتطورا.

حظك اليوم برج العذراء 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

حظك اليوم برج الميزان 12-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة جيدة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك ويمدك أيضا بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.

حظك اليوم برج الميزان 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس وعطارد في برجك ويمدك ذلك بقدرة فائقة على الابهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع الأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج العقرب 12-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك وتنتبه لحقوقك، وكن متماسكا أمام الضغوط.

حظك اليوم برج العقرب 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. حاول أن تكون أكثر تسامحا ومرونة مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج القوس 12-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يعدك اليوم بالنشاط ويمنحك حماسا وروح تفاؤل وقد يدفعك ذلك للتقدم.

حظك اليوم برج القوس 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدك ذلك بفترة حافلة بالحب والنشاطات الاجتماعية.

حظك اليوم برج الجدي 12-10-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

حظك اليوم برج الجدي 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

حظك اليوم برج الدلو 12-10-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

حظك اليوم برج الدلو 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس معاكسان والأمر يتطلب منك اليوم استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.

حظك اليوم برج الحوت 12-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يعدك بعلاقات مهنية موفقة وتبدو مؤثرا وتربطك بمن حولك مواقف إيجابية.

حظك اليوم برج الحوت 12-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.