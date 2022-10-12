الداخلية تضبط شابا اعتدى على خطيبته بآلة حادة أمام مركز تجميل في الإسكندرية

ألقت وزارة الداخلية القبض على شاب بتهمة التعدي على خطيبته أمام مركز تجميل -محل عملها- بسلاح أبيض «سكين» في «بسيون» بالغربية، وذلك بعد تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية متضمناً الواقعة.

بلاغ باستقبال سيدة مصابة بجرح قطعي

كان قد ورد بلاغا إلى مركز شرطة «بسيون» بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات باستقبالها سيدة مُصابة بـ جرح قطعي بالجسم، وبالانتقال وسؤالها اتهمت خطيبها (سائق) بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض «سكين» محدثاً إصابتها المنوه عنها أثناء تواجدها أمام محل عملها وذلك إثر خلافات بينهما، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بيان لها.

المتهم يعترف بالواقعة

وحددت قوات الأمن مكان تواجد المتهم في العامرية بالإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.