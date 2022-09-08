تفاصيل اعتداء أهل مريضة على طبيب بمستشفى ناصر العام.. رفضوا الانتظار

أوضح الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام، تفاصيل واقعة التعدي على طبيب بالاستقبال بالمستشفى مساء أمس، مشيرا إلى أن الطبيب تعرض للاعتداء بالسب والألفاظ النابية من قبل أهل مريضة أثناء أداء عمله، حيث كان الطبيب يسعف حالة أخرى حرجة، بينما كانت المريضة تشكو من قدمها وطلب منها الجلوس على السرير لحين الانتهاء من الحالة الحرجة، وهو ما رفضه أهل المريضة الذين تجاوزوا في حق الطبيب.

التعدي على الأطباء مرفوض شكلا وموضوعا

وأضاف مدير مستشفي ناصر العام، في تصريح له اليوم، إن هذا التعدي مرفوض شكلا وموضوعا بكل الطرق، كما أنه غير مبرر، فالمريضة دخلت المستشفى ووجدت الطبيب وكانت الخدمة متوافرة، مشيرا إلى أن المستشفى يقدم كامل الدعم للطبيب ويرفض هذه الاعتداءات التي تعرض حياة العاملين والمرضى للخطر.

شكوى تليفونية لنقابة الأطباء

في نفس السياق، قالت نقابة الأطباء، في بيان لها، إنها تلقت شكوى تليفونية في حوالي الساعة العاشرة مساء أمس الأربعاء من «د. م.ي»، طبيب مقيم في قسم العظام بمستشفى ناصر العام بشبرا محافظة القليوبية، وتلقاها الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أفاد فيها الطبيب بتعرضه لاعتداء من مرافقي إحدى الحالات المرضية أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى ناصر العام بشبرا.

وقال الطبيب المعتدى عليه، إنه أثناء مناظرة حالة مرضية أحضرتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى في وجود مسعفي الإسعاف والمرافقين، فوجئ بدخول اثنين من المواطنين في حالة غضب، وقيام أحدهما بتوجيه السباب إليه والصياح، بأن معه حالة مرضية، وعند مطالبة الطبيب لهما بإحضار الحالة لتوقيع الكشف عليها فوجئ بأحدهما يتوجه للاعتداء عليه ويشتبك معه، وحاول الطبيب صد هذا الاعتداء ما أسفر عن إصابته بسحجات.

وأشار الطبيب إلى أنه أبلغ نقطة شرطة المستشفى التي حضرت وتحفظت على المعتدين، مشيرا إلى أن الطبيب تواجد في نقطة الشرطة لتحرير محضر.

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تواصل مع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والدكتورة مها إبراهيم حلمي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، اللذين أكدا تواصلهما مع مدير مستشفى ناصر العام للتأكيد على تحرير المحضر باسم المستشفى كاعتداء على المنشأة وطبيب أثناء تأدية عمله به، كما أكدا تقديم كامل الدعم للطبيب ورفضهما هذه الاعتداءات التي تعرض حياة العاملين والمرضى للخطر.

وأشار كل من الدكتور حسام عبد الغفار والدكتورة مها إبراهيم إلى أن طبيب العظام كان يؤدي عمله بتوقيع الكشف على حالة مرضية بكشك العظام، وأثناء ذلك دخلت عليه مريضة وزوجها ولم ينتظرا انتهاء الطبيب من عمله، وقاما بالاعتداء عليه لفظيًّا بالسباب والشتائم، وشددا على عدم وجود تلفيات بالمستشفى ولا توجد إصابات جسدية بالطبيب.

وأضافا أن الدكتور يوسف يعقوب نائب مدير المستشفى متواجد حاليًا مع الطبيب بنقطة شرطة المستشفى لتحرير البلاغ باسم المستشفى.