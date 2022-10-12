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وزير الدفاع الأمريكي: حلفاؤنا متحدون في مواجهة تهديدات «بوتين»

كتب:

رؤى ممدوح
01:45 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
لويد أوستن- وزير الدفاع الأمريكي

لويد أوستن- وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية متحدون في مواجهة تهديدات «بوتين» غير المسؤولة، على حد وصفه، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

16,8 مليار دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا 

وأشار وزير الدفاع الأميركي، إلى أنّ أوكرانيا حققت مكاسب كبيرة في المعارك خلال الفترة الماضية، مشدداً على أنّ واشنطن ستلبي احتياجات أوكرانيا الملحة على الفور، وأنّ المساعدات الأمنية لكييف وصلت إلى 16,8 مليار دولار.

 القوات الأوكرانية تتقدم على الأرض

وقال وزير الدفاع الأميركي، إن الإدارة الأمريكية تكثف جهودها لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، مضيفا: «هناك تقدم ملحوظ للقوات الأوكرانية في المعارك».

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بقلم رؤى ممدوح