إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى «دائري الجيزة»

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة أعلى دائري الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وعقب الانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة أعلى الدائري، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة.

الاستعانة بالأوناش المرورية

وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، وتمّت الاستعانة بالأوناش المرورية وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

خطة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

ووضعت الإدارة العامة للمرور، خطة على الطرق والمحاور الرئيسية لتيسير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات، وإزالة الأعطال أو الحوادث بكل الشوارع، لتسهيل وصول الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب إلى جامعاتهم ومدارسهم.