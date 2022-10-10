طرق دفع تأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.. والأوراق المطلوبة

بالتزامن مع بدء وزارة التربية والتعليم لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، يرغب أولياء الأمور معرفة خطوات وطرق دفع تأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام ببعض المدارس.

وفيما يلي، ننشر بوابة «الوطن» خطوات طرق دفع تأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم في السطور التالية:

قيمة رسوم الحصول على التابلت

وجاءت رسوم تأمين التابلت نحو 105 جنيهات، خلال سنوات الدراسة بالثانوية العامة لمدة 3 سنوات لكل طالب، وذلك لتغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي.

طرق سداد تأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم طرق سداد قيمة تأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، من خلال مكاتب البريد المصري المنتشر على مستوى الجمهورية.

ويجرى ذلك من خلال توجه ولي الأمر لمكتب البريد، وتسليم بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الطالب ودفع قيمة الرسوم والحصول على ايصال السداد.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

ووضعت وزارة التربية والتعليم بعض الأوراق والمستندات الرسمية والتي يجب تسليمها لحصول الطالب على التابلت وهي كالآتي:

صورة من شهادة الميلاد.

صورة بطاقة ولى الأمر.

إيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد.

صورة من الإيصال.

إقرار تسليم التابلت الذي يقوم ولي الأمر بتوقيعه.

وكانت الوزارة أعلنت أن المدارس الثانوي العام، بدأت في توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام ببعض المدارس، والانتهاء من توزيعه على جميع الطلاب قبل نهاية الشهر الحالي.

وبدأ العام الدراسي الحالي على جميع أنحاء الجمهورية منذ الأول أكتوبر الجاري، وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة وذلك بالمدارس الحكومية والرسمية واللغات.