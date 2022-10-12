المفوضية الأوروبية: أزمة أوكرانيا وروسيا قد تحدد مستقبل العالم

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أزمة دولتي روسيا وأوكرانيا قد تحدد مستقبل العالم بأسره، بحسب خبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز عربية قبل قليل عبر شريط الأخبار الخاص بها.

حرب قد يتوقف عليها الكثير

وأضافت دير لاي، خلال كلمة لها أمام مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن هذه الأزمة يتوقف عليها الكثير، وتأتي هذه الكلمة بعد 4 أيام من قصف أوكرانيا لجسر القرم الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم وردت عليها روسيا بقصف بالصواريخ أوكرانيا واستهداف العاصمة كييف وسط طلب أوكراني من الغرب إعطاءها أسلحة من أجل صد الهجمات الروسية.

روسيا تحصل على أقاليم أوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية شهر فبراير الماضي بعد إعلان أقاليم أوكرانية الاستقلال ورغبتها الانضمام إلى روسيا التي حصلت بعد ذلك على 4 أقاليم وأجرت فيها استفتاءات للحصول على الأقاليم بشكل شرعي حسب رؤية موسكو.