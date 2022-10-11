«ميركل» تفوز بجائزة أممية.. و«الاتحاد الأوروبي» يطرد سفير نيكاراجوا

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث مهمة، تنوعت ما بين سياسية واقتصادية وأمنية، كان أبرزها، حصول مستشارة ألمانيا السابقة، أنجيلا ميركل، على جائزة «نانسن» للاجئين، فيما أعلن «الاتحاد الأوروبي»، سفير نيكاراجوا، شخصًا غير مرغوب فيه، إثر توتر العلاقات بين الجانبين.

وتسلمت مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل، مساء أمس، في «جنيف» السويسرية، جائزة «نانسن» للاجئين المقدمة من مفوضية «شؤون اللاجئين» ووزعت قيمتها على الناشطين في منظمة «غوث».

وجاء منح ميركل، الجائزة تكريما من «مفوضية شؤون اللاجئين» للدور الذي لعبته المسؤولة الألمانية السابقة، في ذروة أزمة اللاجئين السوريين بين عامي 2015 و2016.

ميركل توزع قيمة الجائزة على 4 فائزين بينهم طبيبة بالعراق

وأهدت ميركل هذه الجائزة إلى من بذلوا جهودا من أجل اللاجئين، ووزعت المسؤولة الألمانية السابقة، قيمة الجائزة «150 ألف دولار»، بالتساوي على 4 فائزين تم تكريمهم في نفس الوقت، بينهم طبيبة مقيمة بالعراق وسيدة في كوستاريكا ظلت تدعم اللاجئين منذ أكثر من 50 عاما.

من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن الجائزة بمثابة تقدير لميركل لأنها جاهدت من أجل إيواء أكثر من مليون شخص.

وفي سياق آخر، أعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، سفير نيكاراجوا لدى «بروكسل»، شخصية غير مرغوب فيها، وأمهله فرصة للرحيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاء الإجراء الأوروبي، ردا على قرار نيكاراجوا في 28 سبتمبر الماضي بإعلان رئيس وفد «الاتحاد» إلى البلاد شخصًا غير مرغوب فيه، وفي وقت سابق، أعربت نيكاراجوا، عن استيائها من اتهام بوريل، البلاد أمام مجلس حقوق الإنسان بممارسة الديكتاتورية ضد شعبها ومطالبتها بالحوار مع المعارضة والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وعلى الصعيد الاقتصادي الدولي، ترأس وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، وفد بلاده المشارك في الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد» و«البنك الدولي»، التي انطلقت أعمالها في العاصمة الأمريكية «واشنطن»، أمس، وتستمر حتى 16 أكتوبر الجاري.

انخفاض الطاقة التكريرية في بعض وحدات مصفاة «ميناء الأحمدي»

وفي الكويت، أعلنت شركة «البترول الوطنية»، تعرض بعض وحدات مصفاة «ميناء الأحمدي» وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة إلى انخفاض في الطاقة التكريرية، نتيجة انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة، مؤكدة في بيان، عدم تأثر إمداداتها المحلية وعمليات التصدير.

وعلى الصعيد الأمني، لقى جندي إسباني، 35 عاما، مصرعه إثر تعرضه لعدة طلقات خلال حادث في مرآب بمنطقة في حي «برينسيبي» بمنطقة بوبلادو في «سبتة» المتنازع عليها بين «مدريد» و«الرباط».

ووقع الحادث أثناء قيام قوات الأمن الإسبانية، بعملية، لكشف ملابسات عمليات إطلاق النار حدثت في الأسابيع الأخيرة، وقالت الشرطة، إنه تم القبض على 6 أشخاص لتورطهم في مقتل الجندي.

إحالة 16 شخصا في «المهرة» اليمنية إلى النيابة

وأحالت السلطات اليمنية، أمس، 16 متهما في محافظة المهرة الواقعة شرق العاصمة «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون، بتهريب الأسلحة من إيران للنيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، تمهيدا لمحاكمتهم.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، التابعة للحكومة الشرعية، إن من بين المتهمين الـ 16 خلية تابعة للحوثيين مكونة من 7 أشخاص كانت تقوم بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن، و6 بحارة إيرانيين متهمين بجلب مواد مخدرة و4 من تجار ومروجي المخدرات.