مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال 2022.. من عمر يوم حتى 5 سنوات

تصدرت عمليات البحث عبر محركات «جوجل»، عن مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال 2022، التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية، بالمحافظات للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، لتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يلي، نعرض موقع «الوطن»، مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال 2022 وفق المعلن من وزارة الصحة المصرية، في السطور التالية:

مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال 2022

وبحسب بيان وزارة الصحة، فأن مواعيد حملة شلل الأطفال بدأت من اليوم الأحد 9 أكتوبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وحتى الأربعاء 13 من نفس الشهر، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأضافت الحملة، فأن حملة التطعيم يستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين، وهي حملة مجانية بالكامل.

وتجري حملة التطعيم أعمالها بالمجان بجميع الوحدات الصحية والفرق المتحركة من شقة لشقة والفرق الثابتة، كما تتواجد الطواقم الطبية ستتواجد فى الميادين العامة والنوادي والمحطات الرئيسية.

فئات ممنوعة من تطعيم شلل الأطفال

وتستهدف وزارة الصحة المصرية باطلاق الحملة الأطفال حتى عمر 5 سنوات، ولكن وفق بعض الضوابط والشروط، حيث وضعت بعض الفئات الممنوعة من الحصول على اللقاح وهم كالتالي:

- المصابون بمرض ضعف المناعة الأولى.

- مرضى سرطان الدم مثل اللوكيميا والليمفوما.

- مرضى يتلقون أدوية تثبيط جهاز المناعة.

- ويمنع الأطفال الذين يعانون من حالات إعياء حاد وارتفاع درجة الحرارة، إذ يجري تأجيل تلقي الجرعة لحين تعافيهم.

وكانت منظم الصحة العالمية، أكدت فعالية وآمان اللقاح بنسبة 100%، إذ يصبح ضرورة في ظل انتشار الأوبئة والأمراض العالمية، وهو من أجل الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض، وفي إطار سعيها لتعزيز المناعة المجتمعية، وتقوم وزارة الصحة المصري بتوفير أماكن الحملة في أماكن التجمعات والأسواق من خلال الفرق الطبية المتحركة، أو الثابتة داخل الوحدات الصحية.