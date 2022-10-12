المشدد 10 سنوات لعاملين متهمين بالإتجار في المخدرات والأسلحة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهم «ع.ع»، عامل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ،والمشدد 6 أعوام أخرى لإحرازه سلاحا ناريا دون ترخيص بدائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.

كما قررت معاقبة المتهم الثاني «م.ث»، بالسجن لمدة 10 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والمشدد 3 سنوات بتهمة إحراز سلاح ناري.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري 2022، بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، تفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين والشابو»، وجرى ضبط المتهمين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بحوزة كلا منهما دون ترخيص وذخيرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة وتمت إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.