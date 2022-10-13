7 نصائح مهمة للحفاظ على سيارتك أطول فترة ممكنة.. «اهتم بنظافتها»

غلاء أسعار السيارات في تلك الفترة خاصة، وصعوبة الحصول عليها، يجعل مالكي المركبات الخاصة يسعون إلى الحفاظ عليها كما هي أطول فترة ممكنة، حتى لا تتعرض للأعطال أو تتكرر تصليحاتها التي تكبدهم خسائرة وأموال عديدة.

وفي السطور التالية، نقدم أبرز نصائح يجب اتباعها من أجل الحفاظ على سيارتك أطول فترة ممكنة، وهو ما قاله أيمن بوبا، خبير وصاحب معرض سيارات في منطقة القبة.

كيفية الحفاظ على سيارتك

وقال «بوبا» خلال حديثه الخاص لـ«الوطن»، إن هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها من أجل الحفاظ على سيارتك، كما يلي:

- إجراء الصيانات لها بشكل دوري وعدم الانتظار لحدوث عطل بها، كما يجب الحرص على اختيار مراكز صيانة ذو ثقة حتى لا يخربون بها أو يستغلونك أو يسرقون أو يبدلون شيئا خاصا بالسيارة بشئ آخر أقل كفاءة دون معرفتك.

- احرص بقدر الإمكان على اختيار طريق جيد تمر من خلاله، وابحث عن طرق بديلة ممهدة بشكل جيد لكي تكون مناسبة لسير السيارة من خلالها حتى لا تتعرض الإطارات للتلف وغيرها من أجزاء السيارة.

- لا تنطلق في رحلة أو تذهب إلى مشوار بشكل مفاجئ دون تسخين المحرك؛ إذ من الضروري إعطاء فرصة للتسخين قبل الانطلاق بالسيارة، حتى تحافظ على عمر المحرك وسلامته.

- عدم الانتظار حتى يتم نفاد الوقود بسيارتك؛ لأن هذا الأمر يضر بمنظومة حرق الوقود بشكل سريع، ويؤدي إلى تلف البطارية والسيارة بشكل أسرع.

احذر الرحلات القصيرة

- لا تذهب في رحلات قصيرة بشكل متكرر؛ إذ أن ذلك يستهلك وقودا بشكل كبير، كما لا يجب أن تترك السيارة دون قيادة لأسابيع متواصلة، حتى لا تتضرر طرمبة الوقود والفرامل وإطارات السيارة.

- حافظ على نظافة سيارتك، فبعيدا عن مظهرها الخارجي فإن ذلك يؤثر على طلاء السيارة، نتيجة الأتربة التي تسبب الصدأ الذي يؤدي إلى انسداد الممرات التي تصرف المياه بالسيارة.

- من الأفضل لسيارتك أن تتركها في الظل أو تحت الأشجار عند الذهاب إلى عملك أو عند تركها لفترات طويلة في مكان ما.