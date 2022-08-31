نصائح وتحذيرات قبل تقديم سيارتك للإحلال: «سلمها كاملة»

قدمت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، مجموعة من النصائح للمواطنين، يجب أن يكونوا على دارية بها قبل الذهاب إلى ساحات تخريد السيارات لتسليم سياراتهم المتقادمة.

شروط إحلال السيارات المتقادمة

ووفقًا للموقع الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات على الإنترنت «جرين جو» فإنَّه يتوجب على المواطنين الراغبين في إحلال سياراتهم المتقادمة بأخرى جديدة، أن يقدموا نموذج 105 وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخه بالإضافة إلى فيش وتشبيه لصاحب طلب إحلال السيارة.

وشدّدت مبادرة «جرين جو» على أهمية أن تكون السيارة المتقادمة كاملة بكامل مكوناتها قبل التوجه بها وتسليمها لمسؤولي ساحات التخريد المنتشرة في المحافظات التي تطبق بها المرحلة الأولى، لافتة إلى أنَّ البعض يتخلص من بعض مكونات السيارة عن طريق بيعها قبل تسليمها لساحات التخريد، الأمر الذي يتسبب في رفض المسؤولين استلامها تمامًا ووقف طلب الإحلال.

إحلال 250 ألف سيارة على مدار 3 سنوات

وأعلنت الحكومة في شهر يناير 2021، بدء مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج في 7 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، مستهدفة إحلال 250 ألف سيارة في مدة لا تزيد على 3 سنوات.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التابعة لـ وزارة المالية ضم محافظتي الأقصر وأسوان إلى المبادرة رسميًا، وقبل انتهاء شهر مايو الماضي ضمت مدينة شرم الشيخ احتفالا بتنظيم المدينة السياحية مؤتمر قمة المناخ التابع للأمم المتحدة في شهر نوفمبر2022.