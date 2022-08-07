قيمة التوفير عند تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي.. بالأرقام «أنت الكسبان»

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، مقدار التوفير المحقق من إحلال السيارة المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج وفقاً لأنواع البنزين المختلفة ووفقا لحجم الاستهلاك الشهري المستخدم لكل سيارة مقارنة بالاستهلاك بالغاز الطبيعي.

مقدار التوفير المحقق من إحلال سيارة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي

ووفقاً للموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات على الإنترنت «جرين جو»، متوسط استهلاك الشهري 150 لترا عند استخدام بنزين 80 تصل تكلفة الاستهلاك 1200 جنيه وبالنسبة لبنزين 92 تصل إلى 1388 جنيه بينما تصل إلى 1613 عند استخدام بنزين 95 بينما تصل تكلفة نفس كمية الاستهلاك بالنسبة للغاز الطبيعي نحو 563 جنيه وهو ما يحقق وفراً 637 جنيه عند استخدام بنزين 80 و825 جنيه عند استخدام بنزين 92 وأخيرا 1050 عند استخدام بنزين 95.

وتابعت المبادرة الرئاسية، أن في حالة استهلاك 300 لتر بنزين شهريا تصل التكلفة إلى 2400 جنيه عند استخدام بنزين 80 و2775 جنيه عند استخدام بنزين 92 و3225 جنيه عند استخدام بنزين 95 بينما تصل تكلفة الغاز الطبيعي عند استهلاك 300 متر مكعب نحو 1125 جنيه وهو ما يحقق وفرا قدره 1275 جنيه عند استخدام بنزين 80 ويصل مقدار الوفر إلى 1650 جنيه عند استخدام بنزين 92 وأخيرا يرتفع قدر الوفر إلى 2100 جنيه عند استخدام بنين 95.

سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي يصل إلى 3.75 جنيه

وأشارت المبادرة الرئاسية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي يصل إلى 3.75 جنيه ويصل فارق السعر بينه وبين لتر البنزين 80 نحو 4.25 جنيه وبفارق 5.5 جنيه مقارنة ببنزين 92 وأخيرا فرق سعري بينه وبين بنزين 95 يصل إلى 7 جنيهات