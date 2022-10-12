تخفيضات أسعار التصالح في مخالفات البناء بالإسكندرية وفتح باب تقنين الأراضي

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تخفيض أسعار مقابل المتر للتصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بداية من السبت الماضي، ولا تزال التخفيضات مستمرة حتى موعد الغلق لتقنين الأراضي.

15% تخفيضات على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

وأشارت المحافظة إلى أن نسبة التخفيض بلغت «15% للحالات السكنية»، و«10% للحالات التجارية والصناعية» للاهتمام بتنمية القطاع الصناعي.

ويحرص محمد الشرف محافظ الإسكندرية على دعم مشروع تقنين أراضي الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري لمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع تقنين أراضي الدولة، والبناء والتصالح فيها.

الأراضي الجائز تقنينها والتصالح فيها

وترصد «الوطن» في السطور التالية عددًا من الحالات الأخرى، الجائز التصالح فيها وفقا لبيان مجلس الوزراء وهي:

-الأعمال التي لا تتسبب في الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء.

-المباني التى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

- المباني التي تتعدى على حق الإرتفاق إذا وصل طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق الى حل وسط أو التنازل.

-المباني المخالفة ذات الواجهة المميزة والطراز الفريد بالإضافة الى وقوعها داخل منطقة مميزة وتحدد المناطق المميزة وفقا لما عرضه مجلس الوزراء في لائحة سابقة.

-إذا تجاوزت المباني الارتفاع المقرر لها حسب الارتفاع المحدد من سلطة الطيران المدني.

-البناء على الأراضي التي تملكها الدولة.

- استخدام الأماكن المخصصة لحفظ السيارات «الجراچات» في أشياء أخرى.