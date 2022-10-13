اليوم.. «المركزي» يطرح أذون خزانة 182 و364 يوما بـ26.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، أذون خزانة آجال مختلفة لصالح وزارة المالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 26.5 مليار جنيه، لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2022-2023.

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عصر أمس الأربعاء، عزمه طرح أذون خزانة آجال متعددة، بقيمة إجمالية تصل إلى 27.5 مليار جنيه لصالح وزارة المالية.

تمويل عجز الموازنة العامة للدولة

يأتي هذا في إطار عمل وزارة المالية والبنك المركزي لإصدار أذونات وسندات الخزانة على مدار العام المالي الحالي 2022- 2023، واستخدام حصيلة الطروحات في الإنفاق على بنود الموازنة، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة .

وقال البنك المركزي المصري، عبر الموقع الرسمي، إنه سيطرح أذون خزانة أجل 182 يوما «تستحق السداد بعد 182 يوما»، بقيمة 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة أجل 364 يوما، بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه، صباح اليوم الخميس.

وتسد وزارة المالية عجز الموازنة العامة للدولة عبر عدة مصادر محلية وأجنبية، أبرزها إصدار سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية، أو إصدار سندات دولية بالعملات الأجنبية أو التمويلات والقروض من المؤسسات المالية الدولية.

وزارة المالية تنجح في الاقتراض ماليا

كانت وزارة المالية قد نجحت في الاقتراض محليا على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، عبر أذون الخزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما، بقيمة إجمالية تخطت الـ 72 مليار جنيه، بعدما فوضت البنك المركزي في إدارة الطرح والإصدار.