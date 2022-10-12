غلق طريق «أبو خلقة» في مركز ديرمواس بالمنيا لمدة شهر.. اعرف البديل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمنيا، عن غلق الطريق المؤدي لقرية أبو خلقة، لمدة شهر اعتباراً من يوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري.

تنفيذ أعمال خط انحدار رئيسي لقرية أبو خلقة

وذكر بيان نشرته محافظة المنيا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم غلق طرق قرية أبو خلقة لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ أعمال خط انحدار رئيسي لقرية أبو خلقة، والطريق البديل هو طريق كوبري طراد اليوسفي حتى كوبري زعبرة طريق 270، وطريق البدرمان أولاد مرجان، كطريق بديل.

رصف الطريق الصحراوي بين ملوي وديرمواس

وتابع عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي بين ديرمواس وملوي، الوصلة من «دلجا – تونا الجبل»، بطول 3 كم تحت اشراف وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

أكد رئيس المركز على تذليل كافة العقبات وتسخير الإمكانيات اللازمة لإتمام أعمال الرصف تنفيذا لتوجيهات المحافظ الذي شدد على الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف.