التعاقد بالحصة لسد عجز المعلمين.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد بالحصة لسد عجز المعلمين مع عدد 3197 في 14 محافظة، وهي: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والأقصر، وقنا، وأسيوط، والشرقية، وسوهاج، والسويس، وبورسعيد، وأسوان، ومطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر» وذلك لشغل وظيفة مُعلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022 - 2023.

شروط التعاقد بالحصة لسد عجز المُعلمين

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له، أنه يشترط فيمن يتقدم للتعاقد بالحصة لسد عجز المُعلمين في الوظائف المُعلن عنها ما يلي:

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مُقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكُن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي لها ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في 27 يونيو 2022.

- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال أو طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

- ألا يقل التقدير العام للمؤهل الدراسي للمتقدم عن (جيد).

- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

- سداد مبلغ مقداره 22 جنيها عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصـري - بنك مصر - بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 781200 / 450 / 9 حـ / حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ إيصال الإيداع لاحق على تاريخ نشر هذا الإعلان.

المستندات المطلوبة في التعاقد بالحصة لسد عجز المُعلمين

المستندات المطلوبة على للتعاقد بالحصة لسد عجز المُعلمين والتي يشترك فيها أن تكون جميعها ملونة وواضحة وفي صيغة JPG:

- صورة شخصية حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال).

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى (إن وجد).

- الدبلوم المهني

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الإعاقة.

- صورة من إيصال الإيداع.

وأكدت أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكُن ملونة وواضحة مع رفع أصول المستندات المشار إليها بعالية والتأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة يجرى رفض الطلب.