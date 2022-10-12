تردد قناة الكويت الرياضية على نايل سات لمتابعة المباريات المختلفة

كشفت قناة الكويت الرياضية عن ترددها الجديد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك للراغبين في متابعة القناة الرياضية ومشاهدة المباريات المختلفة، حيث تعرض القناة اللقاءات الخاصة بالمنتخب الشقيق سواء كانت محلية أم دولية، بالإضافة إلى الدوري الكويتي.

وفي السطور التالية، نعرض تردد قناة الكويت الرياضية مع كثرة البحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة جوجل.

تردد قناة الكويت الرياضية

وجاء تردد قناة الكويت الرياضية على نايل سات كما يلي:

تردد قناة الكويت الرياضية الجديدة على نايل سات

التردد: 12417

الاستقطاب عمودي «v»

معامل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الكويت الرياضية

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي «H»

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية تنزيل القناة على نايل سات

على الراغبين في تحميل القناة على النايل سات، فتح القائمة من جهاز التحكم عن بعد

ثم يتم النقر على خيار التركيب من الإعدادات

وبعدها انقر على إضافة القناة

قم بإدخال تردد قناة الكويت

وبعد ذلك أنقر على خيار بحث

وسيبدأ الرسيفر في التحميل.

في النهاية انقر على حفظ القناة.

البرامج المذاعة علي قناة الكويت الرياضية

ويبحث الناس عن تردد القناة الكويتية بشكل كبير، حيث لها جمهور عريض من الدول العربية والذي يحرص على مشاهدة كل ما يتم عرضه عبر شاشة القناة، والتي تتمثيل فيما يلي:

برامج تذيع الأخبار اليومية الخاصة بالشأن الرياضي المحلي والدولي

برامج خاصة بالتحكيم.

كما تذيع القناة المؤتمرات الرياضية.

وتحرص على بث وتصوير تدريبات المنتخبات ومن ضمنها منتخب الكويت.

كما يبث عبر القناة العديد من الاستديوهات التحليلية والنقد الرياضي سواء محليا أو عالميا، لذا تحظى تلك القناة باهتمام ومتابعة مشجعي الرياضة في الدول العربية وخاصة الكويت.