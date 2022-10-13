أبرز الحوادث في 24 ساعة: ضبط شخص يُصنع الاستروكس وتحريز مخدرات بـ4 ملايين جنيه

خلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية من ضبط العديد من القضايا، وكشفت ملابسات عشرات الحوادث، لذا تستعرض «الوطن» أهم وأبرز الوقائع التي شهدتها مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

حفر وتنقيب 5 أشخاص عن الآثار داخل عقار في المطرية

في محافظة القاهرة، وتحديداً داخل منطقة المطرية، نجحت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات كافة، في القبض على 5 أشخاص أثناء أداء أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات؛ إذ عثر داخل العقار على أعمال الحفر، وجرى التحفظ على أدوات التنقيب، واعترف المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم كافة، بقصد البحث عن الآثار.

120 كيلو بانجو و51 كيلو حشيش بحوزة 3 مجرمين في السويس

وفي محافظة السويس، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى في مديرية أمن السويس، في ضبط 3 أشخاص مقيمون في منطقة حلوان، أثناء استقلالهم لسيارة ربع نقل دون لوحات معدنية، كانت بداخلها 120 كيلو جرام من مخدر البانجو، و51 كيلو جرام من الحشيش، يُقدر سعرها بما يقرب من 4 ملايين جنيه، واعترف المتهمون بالواقعة بقصد الإتجار في المخدرات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

مسجل خطر يُصنع مخدر الاستروكس في السلام

وفي منطقة السلام التابعة لمحافظة القاهرة، ألقت أجهزة الأمن القبض على عنصر إجرامي كان بحوزته أسلحة بيضاء وكمية من المواد المخدرة بهدف الإتجار فيها، وهو متخصص في تصنيع مادة الإستروكس المخدرة.

وعثر بحوزته على كميات من الاستروكس ومخدر الأيس ومبالغ مالية كبيرة، و3 أسلحة بيضاء، وأدوات تصنيع المواد المخدرة، واعترف المتهم بتصنيع الاستروكس والإتجار فيه، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه.

متهم يغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه في بورسعيد

وفي محافظة بورسعيد، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسبب غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه، حصيلة استغلال وظيفته من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو موظف في شركة توزيع كهرباء، ويستغل وظيفته لتكوين ثروة مالية كبيرة، وغسل أمواله من خلال شراء الوحدات السكنية، وأيضا تأسيس إحدى الشركات، مع شراء السيارات، بالإضافة إلى المعاملات المالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهه.